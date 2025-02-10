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Схему оплаты отопления изменят с марта

Источник:
Sibnet.ru
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Российским регионам с 1 марта запретят взимать плату за отопление равномерно в течение года, сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Соответственно, оплату начнут взимать только в отопительный сезон.

«В случае с оплатой за отопление лишь в те месяцы, когда оно подается в квартиры, каждый собственник сможет контролировать, соответствует ли платеж показаниям приборов учета», — цитирует Якубовского РИА Новости.

Новый формат повысит прозрачность оплаты услуг за отопление, однако у него также есть минус — в холодный осенне-зимний период счета будут значительно выше, чем в случае с равномерной оплатой.

Сейчас в России действуют два способа оплаты отопления: равными долями в течение года или оплата только в отопительный сезон. Исключение — Москва, где для исчисления платы используют средние показатели счетчиков за пять лет.

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