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США запустили суперкомпьютер для решения секретных задач

Источник:
Sibnet.ru
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Специалисты Ливерморской национальной лаборатории запустили El Capitan. Этот самый быстрый в мире суперкомпьютер будет выполнять стратегические и секретные задачи.

El Capitan достигает пиковой производительности в 2,746 экзафлопс, его стоимость составляет 600 миллионов долларов, уточнил портал Space.com. Суперкомпьютер имеет более 11 миллионов процессорных и графических ядер, размещенных в 44 544 ускоренных процессорах AMD MI300A.

El Capitan построен в рамках программы CORAL-2 Министерства энергетики США для замены другого суперкомпьютера Sierra, развернутого в 2018 году. Строительство машины началось в мае 2023 года, а первое включение произошло в ноябре прошлого года.

Планируется, что суперкомпьютер будет использоваться для обеспечения безопасности США, открытия новых материалов, разработки вооружений. В частности, El Capitan разработает стратегию безопасности американского арсенала ядерного оружия.

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