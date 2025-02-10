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Девятиклассникам частично отменят выпускные экзамены

Источник:
«Коммерсантъ»
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Правительство одобрит законопроект о сокращении в два раза количества обязательных выпускных экзаменов для поступающих в колледжи после девятого класса. Комиссия по законодательной деятельности уже подготовила положительный отзыв на документ.

Законопроект предлагает в качестве эксперимента в 2025 году разрешить выпускникам девятых классов сдавать основные госэкзамены (ОГЭ) только по двум предметам, если они планируют поступать на программы среднего профессионального образования.

Учащимся, желающим продолжить обучение в десятом классе, нужно будет сдать ОГЭ по старым правилам, которые предусматривают сдачу четырех экзаменов: по русскому языку, математике и двум предметам на выбор ученика.

Эксперимент на стартовом этапе будет запущен в пяти субъектах страны — в Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, а также Северной Осетии.


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Жизнь #Образование #Законы
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