Гигантская корональная дыра вызовет магнитные бури на Земле

Магнитные бури ожидаются на Земле из-за крупнейшей за последние несколько лет корональной дыры на Солнце, сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии.

«Одна из крупнейших за последние несколько лет корональных дыр на Солнце, будоражившая внимание людей и прессы в середине прошедшего месяца, возвращается к Земле, сделав полный оборот вокруг оси Солнца», — говорится в сообщении.

В результате скорость плазмы в окрестностях планеты может повыситься до 600-700 километров в секунду. Ученые ожидают, что в результате землянам угрожают магнитные бури, однако их характеристики пока невозможно предсказать.

«Находиться в зоне действия дыры Земля будет всю будущую неделю и все это время скорость ветра будет держаться на уровне 600 километров в секунду и выше. До каких значений это раскачает магнитное поле планеты и раскачает ли вообще, уверенно сказать трудно», — говорится в прогнозе.

Корональная дыра представляет собой участок на Солнце, где магнитное поле разомкнуто и открыто в космос. Через такие участки горячий газ из солнечной короны уходит в межпланетное пространство. Такие объекты ускоряют солнечный ветер в окружающем пространстве.