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Найдено подтверждение миграции динозавров из Америки в Азию

Источник:
Sibnet.ru
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Палеонтологи обнаружили подтверждение миграции динозавров из Северной Америки в Азию. Речь идет о гадрозаврах, которые обитали на Земле более 70 миллионов лет назад, сообщила пресс-служба Китайского геологического университета.

Исследователи изучили окаменелости в провинции Гуандун. Оказалось, что ископаемые останки принадлежат ламбеозаврам (семейство гадрозавров), которые в момент гибели еще не полностью достигли зрелого возраста.

Структура их позвонков оказалась такой же, как у окаменелостей аналогичных рептилий, найденных в Северной Америке. Ламбеозавры — крупные утконосые динозавры, достигавшие 9 метров в длину и весившие до 5 тонн.

Отмечается, что новое исследование стало первым доказательством, которое свидетельствует о перемещении в конце мелового периода (145 миллионов — 66 миллионов лет назад) североамериканских динозавров в Азию.

Ученые рассчитывают, что дальнейшее изучение останков поможет лучше понять экологические условия в различных районах планеты перед массовым вымиранием динозавров.

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