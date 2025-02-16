Врач предупредила о смертельной опасности смешивания пива с водкой

Смешивание водки с пивом может вызвать резкие скачки артериального давления, что опасно для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, предупредила врач-гастроэнтеролог Ольга Майорова.

«Когда человек начинает с крепкого алкоголя и затем переходит на менее крепкие напитки, организм не успевает адаптироваться к изменению крепости. Это может привести к накоплению токсичных веществ, таких как альдегид, что увеличивает риск алкогольного отравления», — рассказала Майорова в интервью «Газете.ру».

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Она отметила, что смешивание крепких спиртных напитков с углекислыми (например, пивом) может вызвать резкие скачки артериального давления. «Это сочетание может привести к гипертоническому кризу и другим серьезным проблемам со здоровьем», — объяснила врач.

Кроме того, напитки с углекислым газом, такие как шампанское или газированные коктейли, могут ускорять всасывание алкоголя в кровь.

«Это происходит из-за повышения давления в желудке, что способствует более быстрому попаданию алкоголя в кровоток. В результате, даже небольшое количество такого напитка может привести к более быстрому опьянению и ухудшению самочувствия», — объяснила врач.