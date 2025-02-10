Инженер обозначил минимальный ресурс двигателей Lada

Минимальная планка ресурса двигателя Lada — 220 тысяч километров, реальный зависит от условий эксплуатации, своевременного и качественного обслуживания, а также режимов работы двигателя, сообщил глава управления проектирования силовых агрегатов Григорий Лычев.

«Конструктивно ресурс обеспечивается подбором материалов по прочности и изностойкости, правильном подбором зазоров сопряжения деталей двигателя», — сказал Лычев в телеграм-канале «Поладим с Lada».

Инженер напомнил, что до 2 тысяч километров новому автомобилю необходима обкатка, зимой важно прогревать двигатель перед началом движения. Также не следует экономить на горюче-смазочных материалах, использовать непроверенное моторное масло и бензин.

Мотор убивает работа на высоких оборотах, особенно если он не прогрет, и несвоевременное обслуживание.

АвтоВАЗ рекомендует менять масло в двигателе раз в 15 тысяч километров: это средняя величина, выбранная как разумный компромисс между технической и финансовой стороной вопроса.