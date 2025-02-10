Онлайн-платформа Lamoda открыла витрину своих товаров на «Яндекс Маркете». Компании договорились о долгосрочном сотрудничестве, сообщила пресс-служба ретейлера.

Теперь покупатели «Яндекс Маркета» могут заказать более 40 тысяч товаров от более чем 300 брендов из ассортимента Lamoda. Среди них Levi’s, Tommy Hilfiger, Nume, Love Moschino, Gulliver, Geox и другие.

Также на витрине представлены спортивные бренды — в частности, Nike, Adidas и New Balance. При заказе на «Яндекс Маркете» товары привезут в пункт выдачи Lamoda или курьером, вещи можно будет примерить и оплатить после получения.

Сотрудничество позволит «Яндекс Маркету» расширить ассортимент, а Lamoda — увеличить аудиторию покупателей и получить дополнительный канал для продаж, отмечают эксперты. Также через новую витрину ретейлер сможет выгодно распродавать остатки старых коллекций.

Компания Lamoda занимает 12-е место среди крупнейших онлайн-магазинов России по данным Data Insight. За 2023 год объем продаж на площадке превысил 119 миллиардов рублей.