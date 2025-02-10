Си Цзиньпин и Путин обменяются визитами по случаю 80‑летия Победы

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин совершат взаимные визиты в Москву и Пекин по случаю 80-летия Победы, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы придаем взаимно огромное значение символизму этих дат и для памяти тех важных событий, вклада наших стран в борьбу с нацистскими проявлениями, и для наших двусторонних отношений. Поэтому такие контакты сейчас активно готовятся», — цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, речь идет о праздновании в Москве 9 мая годовщины Победы в Великой Отечественной войне и праздновании в Пекине в сентябре юбилея окончания Второй мировой.

Посол России в Китае Игорь Моргулов ранее заявил, что Си Цзиньпин принял приглашение Кремля принять участие в торжествах по случаю 80-летия Победы и пригласил Путина в Китай на торжества, которые планируются в начале сентября.