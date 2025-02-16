Армия Британии в случае отправки на Украину немедленно станет лакомой целью для российских войск и опозорит западный мир, считает бывший советник по национальной безопасности президента США генерал-лейтенант Герберт Макмастер.

«На нынешнюю британскую армию без слез не взглянешь», — приводит издание Military Watch Magazine слова Макмастера. По его мнению, она не обладает необходимыми возможностями для проведения крупномасштабных наземных операций. И это общая проблема для вооруженных сил всех стран Европы.

Генерал крайне критично высказался об идее отправить войска стран Европы на Украину, чтобы помочь ей в противостоянии с Россией. Он отметил, что для этого европейские силы должны не только уметь противостоять обычным военным угрозам, но и быть готовыми к гибридной войне и нетрадиционным формам ведения боевых действий.

Отправка европейских сухопутных войск на Украину станет «очень заманчивой целью для Путина» и может подорвать общее доверие к Западу, заключил Макмастер.