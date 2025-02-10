Китайские автомобили обвинили в «метеозависимости»

Автовладельцы из Санкт-Петербурга заявили, что их китайские машины отреагировали на высокое атмосферное давление, выдав надпись Check Engine.

Синоптики зафиксировали в Санкт-Петербурге в ночь на субботу, 7 февраля, показатель атмосферного давления в 791,5 миллиметра ртутного столба, чего никогда не было.

Пользователь портала Drive2 7 февраля написал, что из-за этого у Haval Jolion массово загорелся чек. «На момент диагностики звонков было уже за 60. У всех машин одна и та же проблема: ошибка по датчику давления турбины», — отметил он.

Телеграм-канал «Китайские автомобили» также сообщил о проблемах у Haval Jolion, назвав их «гипертониками», и очередях на диагностику.

По данным «Фонтанки», в одном из сервисов у Haval Jolion увидели «ошибку на датчике атмосферно-барометрического давления», объяснив это высоким атмосферным давлением в городе. С той же проблемой на СТО обращались владельцы Changan и JAC.