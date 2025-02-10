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Глава Пентагона указал на устаревший ядерный потенциал США

Источник:
ТАСС
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оединенные Штаты должны уделить внимание модернизации своего ядерного арсенала и системы противоракетной обороны, заявил министр обороны США Пит Хегсет.

«Россия обладает огромным ядерным арсеналом. Китай спешно создает свой — сотни единиц новых ядерных вооружений год за годом. Нам нужно модернизировать нашу ядерную триаду — на земле, на море и в воздухе», — приводит ТАСС слова Хегсета, сказанные им в эфире телеканала Fox News.

Но это также касается «"Железного купола" или "Золотого купола", как бы вы ни пожелали его назвать», — добавил руководитель военного ведомства, говоря о планах американского президента Дональда Трампа создать новую систему противоракетной обороны в США.

Глава Пентагона заверил, что намерен добиться включения ассигнований на создание такой системы в бюджет на 2026 финансовый год.

Ядерные силы стран мира в сравнении
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