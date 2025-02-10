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Лавров пообещал отстоять мир, основанный на итогах Второй мировой

Источник:
Sibnet.ru
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Россия отстоит мир, основанный на правовых итогах Второй мировой войны, несмотря на старания врагов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Сегодня, когда Россия вновь сталкивается с судьбоносными вызовами, первоочередная задача и священная обязанность — отстоять мир, основанный на правовых итогах Второй мировой войны», — сказал Лавров в видеопоздравлении по случаю Дня дипломатического работника.

Глава МИД России уверен , что «эта благородная цель будет достигнута, несмотря ни на какие потуги наших недоброжелателей и открытых врагов, которые сделали ставку на грубую фальсификацию исторических фактов, возрождение нацизма и милитаризма, сворачивание международного диалога и сотрудничества в подавлении России и других конкурентов в интересах силового доминирования и неоколониализма».

Лавров подчеркнул, что Россия будет «наращивать разноплановое сотрудничество со всеми здравомыслящими партнерами и, прежде всего, с мировым большинством — государствами ближнего зарубежья, Большой Евразии, Африки и Латинской Америки».

Ранее МИД России заявил, что Москва готова договариваться с Соединенными Штатами «в режиме жесткого торга» с учетом реалий на земле и национальных интересов.

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