Лавров пообещал отстоять мир, основанный на итогах Второй мировой

Россия отстоит мир, основанный на правовых итогах Второй мировой войны, несмотря на старания врагов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Сегодня, когда Россия вновь сталкивается с судьбоносными вызовами, первоочередная задача и священная обязанность — отстоять мир, основанный на правовых итогах Второй мировой войны», — сказал Лавров в видеопоздравлении по случаю Дня дипломатического работника.

Глава МИД России уверен , что «эта благородная цель будет достигнута, несмотря ни на какие потуги наших недоброжелателей и открытых врагов, которые сделали ставку на грубую фальсификацию исторических фактов, возрождение нацизма и милитаризма, сворачивание международного диалога и сотрудничества в подавлении России и других конкурентов в интересах силового доминирования и неоколониализма».

Лавров подчеркнул, что Россия будет «наращивать разноплановое сотрудничество со всеми здравомыслящими партнерами и, прежде всего, с мировым большинством — государствами ближнего зарубежья, Большой Евразии, Африки и Латинской Америки».

Ранее МИД России заявил, что Москва готова договариваться с Соединенными Штатами «в режиме жесткого торга» с учетом реалий на земле и национальных интересов.