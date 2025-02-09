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Зеленский назвал одно условие для переговоров с Путиным

Источник:
«Газета.ру»
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным при условии того, что Европа и США не бросят Киев.

Зеленский подчеркнул, что для завершения конфликта в 2025 году существуют все возможности. Быстрого разрешения ситуации хочет и президент США Дональд Трамп, приводит «Газета.ру» слова Зеленского.

По его словам, он готов к любому формату переговоров в случае понимания того, что Соединенные Штаты и Европа не бросят Украину и дадут гарантии безопасности.

Ранее бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что человека, подписавшего мирное соглашение с Россией с отказом от украинских территорий, ждет смерть.

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Политика #Мир #Военная политика
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krasprol

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Улитка на склоне

Да кто поверит то в такие сказки? Растут только цены. А производство снижается.

pepelmetal

Хахах, типичное "а вот в России"))