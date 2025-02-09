Кулеба предрек смерть подписавшему мир с отказом от территорий

Представитель Украины, который подпишет мирный договор с Россией с отказом от территорий, поставит свою жизнь под смертельную опасность, заявил бывший министр иностранных дел Украины.

«Человек, который подпишет документ, условно, которым мы отказываемся от НАТО, у него еще есть шансы выжить физически и политически, а человек, который подпишет договор с отказом от земель, его или убьют, или вынесут из политики», — приводит РБК слова Кулебы, сказанные им в интервью украинским СМИ.

По его мнению, команда президента США Дональда Трампа совершила большую «переговорную ошибку», решив, что вступление Украины в НАТО придется отложить.

«Но вместо того, чтобы ее [тему членства]за что-то продать, они по сути уже начали говорить, что придется отложить. Так, а Путину зачем вам что-то платить, если он и так знает, что вы уже это сдали. Поэтому здесь чисто переговорная ошибка и она, к сожалению, дорого нам обойдется», — считает Кулеба.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным при одном условии того, что Европа и США не бросят Киев.

Президент России Владимир Путин ранее назвал условия урегулирования конфликта: отказ Киева от вступления в НАТО, безъядерный статус Украины, признание за Россией Запорожской и Херсонской областей, ДНР, ЛНР, а также Крыма, отмена всех западных санкций.