Президент Сербии Александр Вучич попросил средства массой информации «не поднимать шум» из-за того, что у его автомобиля на высокой скорости отвалилось колесо.

Сербские СМИ опубликовали видео, как у автомобиля Audi, в котором ехал Вучич, сначала появился дым в районе левого заднего крыла, а затем лопнуло и на полном ходу отвалилось колесо.

«После посещения поселка Меленци я направился в Мокрин перед большим митингом в городе Кикинде, и на пути туда был в своем автомобиле, дам вам некоторые объяснения. Ворвалась ли покрышка или, как я думаю, что-то другое, должны установить компетентные органы, и они установят. Я прибыл в Мокрин и пересел в другой автомобиль», — приводит РИА Новости слова Вучича.

Президент Сербии заявил, что не произошло ничего особенного и «не надо поднимать шум вокруг этого».