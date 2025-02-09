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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Медсестра закрыла собой тяжело раненого бойца в зоне СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Медицинская сестра российского мотострелкового подразделения, ефрейтор Людмила Болилая закрыла собой от осколков тяжело раненого бойца, сообщило Минобороны России.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар кассетными боеприпасами. Российские бойцы, выполнявшие фортификационные работы, получили ранения различной степени тяжести.

«Ефрейтор Людмила Болилая, находясь на пункте управления, проявила хладнокровие, выбежала на поверхность, быстро сориентировалась в стремительно меняющейся обстановке, и под огнем противника начала оказывать неотложную медицинскую помощь раненым военнослужащим, готовя их к дальнейшей эвакуации», — сказано в сообщении.

Несмотря на продолжающийся обстрел, Болилая осталась оказывать помощь тяжело раненому военнослужащему. «Накрыв его собой, тем самым приняла все поражающие элементы и осколки на себя», — рассказали в Минообороны.

Сохранив жизнь военнослужащему, ефрейтор получила многочисленные ранения и была доставлена в полевой госпиталь.

«За героизм, мужество, отвагу, самоотверженность и самопожертвование, проявленные при исполнении воинского долга, ефрейтор Людмила Болилая представлена командованием к высокой государственной награде», — сообщили в российском военном ведомстве.

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