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Заброшенные земельные участки начнут изымать в России

Источник:
«Прайм»
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Новые правила освоения земельных участков, предусматривающие их изъятие, с 1 марта вступят в силу в России, сообщил старший партнер юридической фирмы «Ляпунов, Терехин и партнеры» Филипп Терехин.

«Проект устанавливает трехлетний срок освоения земельных участков. В случае если участок не освоен в течение этого срока, правообладателя могут ждать штрафы, а если никаких действий принято не будет, то такой участок может быть изъят у собственника. При этом изъятию будут предшествовать уведомления и предложения устранить выявленные нарушения», — рассказал «Прайм» Терехин.

По его словам, цель документа — побудить правообладателя использовать участок надлежащим образом. Потому, чтобы избежать претензий со стороны контролирующих органов, необходимо содержать его в порядке — избавляться от мусора и хлама, использовать его в соответствии с целевым назначением, отметил юрист.

«Если участок был предоставлен для строительства, в течение трех лет его необходимо выровнять, осушить и, как минимум, возвести фундамент будущего дома», — пояснил Терехин.

Если земля предоставлена для садоводства, на ней достаточно возделывать любые культуры — декоративные, овощные или плодовые.

«Заброшенные участки портят внешний вид территорий и по умолчанию являются неэффективным использованием земельного ресурса. Таким образом, главное — чтобы участок был ухожен, имел опрятный вид и не простаивал без дела», — заключил юрист.

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