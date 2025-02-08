Подтверждена возможная обитаемость ближайшей суперземли

Международная группа ученых подтвердила возможную обитаемость экзопланеты класса суперземля HD 20794 d. Небесное тело вращается в 20 световых годах от нашей планеты в обитаемой зоне своей звезды.

Обнаружение нового мира стало возможно после 20 лет наблюдений с использованием спектрографов HARPS и ESPRESSO в Чили, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Astronomy&Astrophysics.

Астрономы впервые обнаружили сигнал планеты в 2022 году, анализируя архивные данные. Однако данные были слишком неустойчивыми, поэтому для их анализа подтверждения потребовалось много лет.

HD 20794 d имеет эллиптическую орбиту, что приводит к значительным изменениям ее расстояния от звезды в течение года. Близость планеты к Земле делает ее перспективной целью для будущих миссий по поиску биосигнатур в атмосфере.