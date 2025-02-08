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Подтверждена возможная обитаемость ближайшей суперземли

Источник:
Sibnet.ru
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Международная группа ученых подтвердила возможную обитаемость экзопланеты класса суперземля HD 20794 d. Небесное тело вращается в 20 световых годах от нашей планеты в обитаемой зоне своей звезды.

Обнаружение нового мира стало возможно после 20 лет наблюдений с использованием спектрографов HARPS и ESPRESSO в Чили, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Astronomy&Astrophysics.

Астрономы впервые обнаружили сигнал планеты в 2022 году, анализируя архивные данные. Однако данные были слишком неустойчивыми, поэтому для их анализа подтверждения потребовалось много лет.

HD 20794 d имеет эллиптическую орбиту, что приводит к значительным изменениям ее расстояния от звезды в течение года. Близость планеты к Земле делает ее перспективной целью для будущих миссий по поиску биосигнатур в атмосфере.

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Наука #Космос
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