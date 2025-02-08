Бойцы СВО пройдут геномную регистрацию

Президент Владимир Путин поручил рассмотреть возможность обязательной геномной регистрации военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации. Это следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопрос о введении обязательной государственной геномной регистрации военнослужащих и лиц гражданского персонала, направляемых для выполнения задач специальной военной операции либо направляемых в районы проведения контртеррористической операции», — говорится в документе.

Поручение было дано Минобороны, которое должно рассмотреть такую возможность совместно с МВД, Минфином, Минздравом, ФСБ, государственным фондом «Защитники Отечества» и «Комитетом семей воинов Отечества».

Под государственной геномной регистрацией понимается деятельность по получению, учету, хранению, использованию, передаче и уничтожению биологического материала и обработке геномной информации.

Целью геномной регистрации является идентификация личности человека. Сейчас обязательной государственной геномной регистрации подлежат лица, осужденные и отбывающие наказание в виде лишения свободы, подвергнутые административному аресту лица, а также близкие родственники лица, пропавшего без вести.