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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Бойцы СВО пройдут геномную регистрацию

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Путин поручил рассмотреть возможность обязательной геномной регистрации военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации. Это следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопрос о введении обязательной государственной геномной регистрации военнослужащих и лиц гражданского персонала, направляемых для выполнения задач специальной военной операции либо направляемых в районы проведения контртеррористической операции», — говорится в документе.

Поручение было дано Минобороны, которое должно рассмотреть такую возможность совместно с МВД, Минфином, Минздравом, ФСБ, государственным фондом «Защитники Отечества» и «Комитетом семей воинов Отечества».

Под государственной геномной регистрацией понимается деятельность по получению, учету, хранению, использованию, передаче и уничтожению биологического материала и обработке геномной информации.

Целью геномной регистрации является идентификация личности человека. Сейчас обязательной государственной геномной регистрации подлежат лица, осужденные и отбывающие наказание в виде лишения свободы, подвергнутые административному аресту лица, а также близкие родственники лица, пропавшего без вести.

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