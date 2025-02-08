Обнаружена неожиданная польза глистов

Выделяемые кишечными паразитами частицы способны уменьшить воспаление при заболеваниях кишечника, выяснила международная группа ученых.

Исследование, которое продолжалось четыре года, показало, что внеклеточные везикулы, вырабатываемые паразитическим червем Ascaris suum, значительно снижают воспалительные процессы у мышей, страдающих колитом.

Лабораторные эксперименты подтвердили, что микроскопические пузырьки, которые выделяются глистами, снижают воспаление, воздействуя на определенные клетки крови. Эти выделения протестировали на 130 мышах с колитом, их состояние улучшилось.

Результаты эксперимента могут стать основой для разработки новых терапевтических подходов к лечению хронических воспалительных заболеваний, говорится в статье ученых, опубликованной журналом Journal of Extracellular Vesicles.

Теперь ученые намерены выяснить механизмы воздействия везикул на организм и разработать их синтетический аналог. В перспективе такие везикулы могут использоваться не только для лечения кишечных заболеваний, но и для терапии других воспалительных заболеваний.