НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Обнаружена неожиданная польза глистов

Источник:
Sibnet.ru
194 0

Выделяемые кишечными паразитами частицы способны уменьшить воспаление при заболеваниях кишечника, выяснила международная группа ученых.

Исследование, которое продолжалось четыре года, показало, что внеклеточные везикулы, вырабатываемые паразитическим червем Ascaris suum, значительно снижают воспалительные процессы у мышей, страдающих колитом.

Лабораторные эксперименты подтвердили, что микроскопические пузырьки, которые выделяются глистами, снижают воспаление, воздействуя на определенные клетки крови. Эти выделения протестировали на 130 мышах с колитом, их состояние улучшилось.

Результаты эксперимента могут стать основой для разработки новых терапевтических подходов к лечению хронических воспалительных заболеваний, говорится в статье ученых, опубликованной журналом Journal of Extracellular Vesicles.

Теперь ученые намерены выяснить механизмы воздействия везикул на организм и разработать их синтетический аналог. В перспективе такие везикулы могут использоваться не только для лечения кишечных заболеваний, но и для терапии других воспалительных заболеваний.

Еще по теме
Мемы повысили успеваемость школьников
Найдено доступное средство, предотвращающее поседение волос
Какого цвета Солнце на самом деле
Ученые разработали регенерирующий асфальт
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Минообороны предложило признать годными к службе больных сифилисом
Зеленский поддержал передачу США природных ресурсов Украины
Разгром наступающей группировки ВСУ попал на видео
Родители отравившихся детей выступили против версии с дихлофосом
Обсуждение (0)
Картина дня
Оборона Украины из-за огромных потерь «трещит по швам»
Дипломат США привезет Зеленскому «черную метку»
Путину доложили о рекордах российской экономики
Зеленский объявил мобилизацию 18-летних украинцев
О самом главном
Пять приемов расположить к себе людей
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Еда и терпение: как отучить кота от ночного «тыгыдыка»
Ритуал: как быстро уложить ребенка спать
Чем выгорание отличается от депрессии
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
24
Трамп призвал Канаду стать 51-м штатом США
21
Зеленский объявил мобилизацию 18-летних украинцев
19
Опубликован план Трампа по завершению конфликта на Украине
18
Зеленский поддержал передачу США природных ресурсов Украины
16
Разгром наступающей группировки ВСУ попал на видео