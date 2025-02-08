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Судьи устроили шуточную драку на Матче звезд КХЛ

Источник:
Sibnet.ru
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Судьи устроили шуточную драку во время Матча звезд Континентальной хоккейной лиги, который проходит в Новосибирске.

Арбитры Торнике Кучава и Александр Сысуев в конце первого периода встречи между дивизионами Чернышева и Харламова сбросили шлемы и устроили драку. Кучаве удалось свалить коллегу на лед, в результате чего у того пошла кровь из носа.

«Это хоккей, эмоции зашкаливают. Даже у судей, бывает, перекрывает планку. Но ничего страшного. Причина драки? Не определились со сторонами. Настоящая ли кровь? Попробуйте подделать», — сказал Сысуев в эфире канала «Матч ТВ».

Матч звезд КХЛ проходит в Новосибирске 8-9 февраля. Дивизион Чернышева обыграл дивизион Харламова со счетом 10:6 и встретится в финале с командой дивизиона Боброва — они обыграли дивизион Тарасова со счетом 9:6.

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nicollaich

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krasprol

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