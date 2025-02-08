Apple показала «эмоциональную» лампу. ВИДЕО

Компания Apple создала прототип робота-лампы, которая способна демонстрировать эмоции. Гаджет напоминает осветительный прибор, ставший одним из символов знаменитой студии Pixar.

Разработчики представили две версии необычной лампы. Expressive обладает эмоциональными реакциями, а Functional просто выполняет команды пользователя.

Expressive «смотрит» в окно перед прогнозом погоды, «грустит», если его не берут в поход, подталкивает кружку, напоминая о воде, проецирует обучающее видео.

Он также реагирует на жесты владельца, настраивает освещение для фото по жесту руки и даже танцует. Apple считает, что движения лампы усилят вовлеченность пользователя.