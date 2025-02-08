Оборона Вооруженных сил Украины «трещит по швам» из-за нехватки людей на фоне больших потерь, признало издание The Washington Post.

Российские войска захватили угледобывающий город Торецк, что стало последним прорывом в Донецкой области на востоке Украины, отметил автор материала. Указывается, что за последний год оборона ключевых опорных пунктов ВСУ значительно ослабла.

При этом потери территорий совпадают с неопределенностью в вопросе о том, продолжат ли Соединенные Штаты оказывать жизненно важную для Украины военную помощь, подчеркнуло издание.

«Президент США Дональд Трамп, который утверждает, что его приоритетом являются американские интересы, заявил, что хочет положить конец войне, хотя его планы по обеспечению мира неясны», — говорится в статье.

Российская армия за пять месяцев боев за Дзержинск нанесла противнику значительный урон. ВСУ потеряли свыше 70% личного состава своей группировки — это более 26 тысяч военнослужащих.

Суточные потери украинских войск в среднем составляли около 200 военнослужащих убитыми и ранеными. Также уничтожено свыше 240 танков и других бронированных машин, более 340 орудий полевой артиллерии и минометов.