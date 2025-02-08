Бузова сделала каре после новости о будущем отцовстве Давы

Ольга Бузова сделала каре, артистка поделилась преображением в телеграм-канале.

«В любой непонятной ситуации — делай каре», — подписала Бузова фото и видео с новой прической.

Незадолго до изменения прически блогер Давид Манукян (Дава) объявил в соцсетях, что скоро станет папой: его избранница певица Мари Краймбрери беременна.

Дава до Краймбрери встречался несколько лет с Бузовой. После разрыва певица обвиняла блогера в изменах, а тот позднее рассказал, что расставание произошло на фоне затяжных разногласий и претензий со стороны Бузовой.