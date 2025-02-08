Крупные российские банки начали снижать ставки по вкладам, на это указывает недавняя коррекция максимальных предложений кредитных организаций.

Согласно данным на 8 февраля, максимальные процентные ставки в ВТБ теперь 22,6% вместо 23% годовых, Сбербанке — 22,25% вместо 23% годовых, при этом максимальная ставка для вкладов сроком на три месяца и больше 10 месяцев — 20,25%, на девять месяцев — 21,25%.

«Альфа-банк» снизил ставки по вкладам сроком до одного года в среднем на 1 процентный пункт. Максимальная ставка в «Совкомбанке» составляет 25% годовых. Для новых клиентов банка ПСБ ставка составляет до 30% годовых.

По оценке участников рынка, выплаты клиентам банков процентов по вкладам и накопительным счетам в 2025 году составят до 9 триллионов рублей. В 2024 году граждане получили от капитализации процентов порядка 7 триллионов рублей.