Российская армия отразила наступление ВСУ в Курской области

Российские военные в последние сутки отразили наступление украинских сил в Курской области, сообщило Минобороны в официальном телеграм-канале.

Также армия России нанесла удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Заолешенка, Казачья Локня, Колмаков, Лебедевка, Малая Локня, Мирный, Никольский, Свердликово, Суджа и Южный.

За сутки противник потерял более 320 военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, 13 боевых бронированных машин и другую технику, говорится в сообщении ведомства.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 58 550 военнослужащих, 350 танков, 254 боевые машины пехоты, 201 бронетранспортер, 1810 боевых бронированных машин, 1864 автомобиля, 418 артиллерийских орудий.