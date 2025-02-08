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Смута начнется в командах шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Новый выпуск шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» покажет, что ни в народной, ни в звездной командах нет дружбы.

Утро звездной команды в новом выпуске реалити начнется с сожалений о том, что из-за их необдуманных действий и слива голосов проект покинул Митя Фомин.

Но после его ухода команду пополнил финалиста 3-го сезона — Вячеслава Чепурченко, который сразу показал, что играет сам за себя.

Ведущий Павел Воля упрекнет звезд в том, что за полдня никто не поинтересовался, что было на малом испытании, после которого ушел Митя Фомин.

«Я слегка чувствую себя дурачком, когда прихожу и понимаю, что полдня никто не интересуется тем, как выбыл один из самых крутых участников нашей команды. Такое ощущение, что не все вы, но кто-то знал результаты, поэтому переспрашивать меня необязательно. Есть ощущение, что кто-то принимает информацию извне. У меня есть видеозапись», – цитирует пресс-служба ТНТ обращение Воли к команде звезд.

Еще в новом выпуске звезды попытаются договориться, что весь выигрыш победителя 100% пойдет на благотворительность. Такая идея понравится не всем и покажет, что не только в народной команде есть разногласия.

А у народников тоже все будет не очень гладко. Новый участник Александр Арзанов выскажется, что команда состоит из «крыс и лицемеров».

Новый выпуск шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» покажут в воскресенье 9 февраля в 18.30.

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Топ комментариев

GammiPluh

Инет пестрит полными кадрами, напрягись старче... или ты ждешь на сибнете трупы и расчлененку?

olegsbeglov

В.В. стыдно такое говорить, ведь он управляет уже 25 лет. И образование с медициной - важнейшие институты...

nicollaich

Пупочек не доверяет видосу.Отправить пупочка на передовую.Шоб увидел СВОИМИ глазами.

pepelmetal

Им мозгов не хватает понять что при таком раскладе рагулестан вообще перестанет существовать)?