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Названа основная причина угонов автомобилей

Источник:
Sibnet.ru
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Разбор на запчасти стал основной причиной угонов автомобилей в России, сообщила руководитель управления урегулирования убытков по автострахованию компании «Абсолют Страхование» Юлия Федотова.

«Преимущественно это ТС корейского производства. В данный момент есть сложности с приобретением запасных частей ТС этих марок, можем предположить, что хищение связано с потребностью разбора для дальнейшей реализации деталей», — цитируют Федотову «Банки.ру».

Специалист уточнила, что массовый заход на российский рынок китайских брендов в целом не повлиял на ситуацию с угонами, страховщики не наблюдают роста хищений автомобилей китайского производства.

При этом за последние годы выросла и защищенность современных автомобилей от взломов и угонов. Например, некоторые машины уже в заводских комплектациях оборудованы системами спутниковой навигации ГЛОНАСС и GPS, которые позволяют отслеживать местонахождение авто.

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