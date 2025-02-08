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Сериал «Граф Монте-Кристо» покажут за день на ТВ-3

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Граф Монте-Кристо»

Марафон нового французско-итальянского сериала «Граф Монте-Кристо» стартует на ТВ-3 в воскресенье, 9 февраля.

Сериал «Графа Монте-Кристо» – экранизация романа Александра Дюма и лауреат премии «Оскар». Зрители ТВ-3 смогут увидеть все серии подряд, начиная с 14:15.

Сюжет классического романа вновь оживет в современной подаче: Эдмон Дантес – молодой моряк, готовящийся к свадьбе с любимой женщиной, но становится жертвой заговора завистников.

Его бросают в печально известную тюрьму замка Иф, где он проведет долгие годы, пока не обретет надежду на спасение и шанс начать жизнь заново – под именем графа Монте-Кристо, готового жестоко расплатиться со своими обидчиками.


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Культгид #Мир ТВ #Кинематограф
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