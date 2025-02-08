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Названа причина смерти режиссера Дэвида Линча

Источник:
Sibnet.ru
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Американский режиссер Дэвид Линч умер из-за остановки сердца, соответствующая причина указана в свидетельстве о смерти.

Согласно документу, выданному департаментом общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес, у режиссера была хроническая обструктивная болезнь легких. Также существенным фактором, который повлиял на его состояние, названо обезвоживание, уточнило TMZ.

Дэвид Линч в 2024 году рассказал, что после многих лет курения у него диагностировали эмфизему легких, из-за которой он не мог выйти из дома. Режиссер в последние месяцы был вынужден носить кислородную маску.

Дэвид Линч умер 15 января в возрасте 78 лет. Он был кремирован, его останки захоронили 22 января на кладбище Hollywood Forever. Режиссер получил известность благодаря сериалу «Твин Пикс», а также фильмам «Малхолланд Драйв», «Синий бархат», «Шоссе в никуда».

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Топ комментариев

GammiPluh

Инет пестрит полными кадрами, напрягись старче... или ты ждешь на сибнете трупы и расчлененку?

olegsbeglov

В.В. стыдно такое говорить, ведь он управляет уже 25 лет. И образование с медициной - важнейшие институты...

nicollaich

Пупочек не доверяет видосу.Отправить пупочка на передовую.Шоб увидел СВОИМИ глазами.

pepelmetal

Им мозгов не хватает понять что при таком раскладе рагулестан вообще перестанет существовать)?