Названа причина смерти режиссера Дэвида Линча

Американский режиссер Дэвид Линч умер из-за остановки сердца, соответствующая причина указана в свидетельстве о смерти.

Согласно документу, выданному департаментом общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес, у режиссера была хроническая обструктивная болезнь легких. Также существенным фактором, который повлиял на его состояние, названо обезвоживание, уточнило TMZ.

Дэвид Линч в 2024 году рассказал, что после многих лет курения у него диагностировали эмфизему легких, из-за которой он не мог выйти из дома. Режиссер в последние месяцы был вынужден носить кислородную маску.

Дэвид Линч умер 15 января в возрасте 78 лет. Он был кремирован, его останки захоронили 22 января на кладбище Hollywood Forever. Режиссер получил известность благодаря сериалу «Твин Пикс», а также фильмам «Малхолланд Драйв», «Синий бархат», «Шоссе в никуда».