Череватый, Краснов и Егорова сразятся в «Битве сильнейших»

Новый тур в шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» столкнет на испытании Влада Череватого, Артема Краснова и Соню Егорову.

Градус напряжения поднимется еще в машине по дороге на испытание. Краснов припомнит Череватому сказанные в его адрес слова. В итоге в слезах окажется Соня Егорова, сообщила пресс-служба ТНТ.

Само испытание тоже будет очень эмоциональным. Каждый из экстрасенсов выдвинет свою версию случившегося, поэтому спокойного консилиума не получится. Каждый будет отстаивать свое мнение: Череватый на глазах у всех изгонит из героини беса, Краснов зальет сущность бетоном, а Соня Егорова увидит ведьминскую работу.

В готическом зале развернутся традиционные баталии. Неожиданно друг с другом «схлеснутся» Влад Череватый и Ангелина Изосимова. Под «раздачу» от коллег также попадут и Краснов, и Егорова.

Шоу «Экстрасенсы. Битва Сильнейших» выходит по субботам в 18.30 на ТНТ.