НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Череватый, Краснов и Егорова сразятся в «Битве сильнейших»

Источник:
Sibnet.ru
80 0
Фото: © пресс-служба ТНТ

Новый тур в шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» столкнет на испытании Влада Череватого, Артема Краснова и Соню Егорову.

Градус напряжения поднимется еще в машине по дороге на испытание. Краснов припомнит Череватому сказанные в его адрес слова. В итоге в слезах окажется Соня Егорова, сообщила пресс-служба ТНТ.

Само испытание тоже будет очень эмоциональным. Каждый из экстрасенсов выдвинет свою версию случившегося, поэтому спокойного консилиума не получится. Каждый будет отстаивать свое мнение: Череватый на глазах у всех изгонит из героини беса, Краснов зальет сущность бетоном, а Соня Егорова увидит ведьминскую работу.

В готическом зале развернутся традиционные баталии. Неожиданно друг с другом «схлеснутся» Влад Череватый и Ангелина Изосимова. Под «раздачу» от коллег также попадут и Краснов, и Егорова.

Шоу «Экстрасенсы. Битва Сильнейших» выходит по субботам в 18.30 на ТНТ.

Еще по теме
ТВ-3 продлил сериал «Ронин» на второй сезон
Шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» покинули две звезды
Wink отключит два телеканала
Новые участники придут в шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов»
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Минообороны предложило признать годными к службе больных сифилисом
«Инфляция для бедных» разогналась в России
Зеленский поддержал передачу США природных ресурсов Украины
Разгром наступающей группировки ВСУ попал на видео
Обсуждение (0)
Топ комментариев

GammiPluh

Инет пестрит полными кадрами, напрягись старче... или ты ждешь на сибнете трупы и расчлененку?

olegsbeglov

В.В. стыдно такое говорить, ведь он управляет уже 25 лет. И образование с медициной - важнейшие институты...

nicollaich

Пупочек не доверяет видосу.Отправить пупочка на передовую.Шоб увидел СВОИМИ глазами.

GammiPluh

Тебя получается забанили везде кроме сибнета) тут модераторы гуманные, а ты пользуешься