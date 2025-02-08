Дипломат США привезет Зеленскому «черную метку»

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в свой следующий визит в Киев, который планируется на 20 февраля, привезет Зеленскому «черную метку», заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.

Парламентарий в своем телеграм-канале предположил, что США «закрыли вопрос» по Зеленскому, однако тот собирается выдвинуть встречные требования в ответ на позицию США о необходимости проведения выборов на Украине.

«По встречным условиям для США Зеленский будет просить не просто безопасность для себя, а активного участия в жизни страны дальше! США требуют проведение выборов, Зеленский будет просить провести выборы под его контролем!», — написал Дмитрук.

По мнению депутата, США не пойдут на уступки Зеленскому. Вашингтон считает, что в 2025 году на Украине должны пройти президентские выборы. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года, однако выборы отменили из-за военного положения.