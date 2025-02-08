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Женщин назвали «новым золотом» рынка труда

Источник:
РБК
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Женщины являются «новым золотом» рынка труда, они могут помочь преодолеть кадровый кризис в производственных отраслях, заявили аналитики консалтинговой компании «Экопси Консалтинг» в исследовании «Индекс сварщика».

Однако для этого наниматели должны отказаться от гендерных стереотипов при найме и создать «более дружественные» условия для матерей, студенток и работающих пенсионерок в виде гибкого графика и сокращенных смен, говорится в документе.

Аналитики представили рейтинг наиболее высокооплачиваемых позиций для «синих воротничков» за 2024 год. В топ вошли традиционно «мужские» профессии — электрогазовщики, электромонтеры и крановщики.

В результате растет разрыв между заработком мужчин и женщин в экономике в целом: по наиболее актуальным данным Росстата, в 2023 году средняя мужская зарплата составляла 143,6% женской, тогда как в 2021 году — 138%.

По оценке кабмина, до 2030 года стране будет не хватать 3,1 миллиона работников. Самой востребованной группой специалистов на горизонте ближайших пяти лет будут квалифицированные рабочие.

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Экономика #Рынок труда
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Топ комментариев

GammiPluh

Инет пестрит полными кадрами, напрягись старче... или ты ждешь на сибнете трупы и расчлененку?

olegsbeglov

В.В. стыдно такое говорить, ведь он управляет уже 25 лет. И образование с медициной - важнейшие институты...

nicollaich

Пупочек не доверяет видосу.Отправить пупочка на передовую.Шоб увидел СВОИМИ глазами.

GammiPluh

Тебя получается забанили везде кроме сибнета) тут модераторы гуманные, а ты пользуешься