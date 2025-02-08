Женщин назвали «новым золотом» рынка труда

Женщины являются «новым золотом» рынка труда, они могут помочь преодолеть кадровый кризис в производственных отраслях, заявили аналитики консалтинговой компании «Экопси Консалтинг» в исследовании «Индекс сварщика».

Однако для этого наниматели должны отказаться от гендерных стереотипов при найме и создать «более дружественные» условия для матерей, студенток и работающих пенсионерок в виде гибкого графика и сокращенных смен, говорится в документе.

Аналитики представили рейтинг наиболее высокооплачиваемых позиций для «синих воротничков» за 2024 год. В топ вошли традиционно «мужские» профессии — электрогазовщики, электромонтеры и крановщики.

В результате растет разрыв между заработком мужчин и женщин в экономике в целом: по наиболее актуальным данным Росстата, в 2023 году средняя мужская зарплата составляла 143,6% женской, тогда как в 2021 году — 138%.

По оценке кабмина, до 2030 года стране будет не хватать 3,1 миллиона работников. Самой востребованной группой специалистов на горизонте ближайших пяти лет будут квалифицированные рабочие.