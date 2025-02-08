Nvidia откажется от производства видеокарт RTX 4060

Компания Nvidia на фоне презентации бюджетной видеокарты Nvidia GeForce RTX 5060 уже в этом квартале прекратит выпуск актуальных RTX 4060 и RTX 4060 Ti.

В ближайшее время поставки GeForce RTX 4060 резко сократятся, их объем будет почти на 60% ниже по сравнению с последним кварталом 2024 года, пишет портал PlayGround со ссылкой на инсайдеров.

Ранее компания уже прекратила выпуск GeForce RTX 4070, дальнейшее пополнение запасов этой модели не планируется. В результате базовая RTX 4070 практически исчезла с рынка, а оставшиеся экземпляры продаются по значительно завышенной цене.

Похожая судьба ожидает и RTX 4070 Super, которую сложно найти по рекомендованной розничной цене. Тем не менее RTX 4060 и 4060 Ti пока еще доступны в магазинах по рекомендованной стоимости.

Базовая RTX 4060 является самой доступной моделью в семействе Ada с ценой в 300 долларов. Однако ожидаемый в марте выход RTX 5060 Ti и RTX 5060 приведет к окончанию выпуска RTX 4060 Ti и RTX 4060.