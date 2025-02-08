Зеленский объявил мобилизацию 18-летних украинцев

Президент Владимир Зеленский анонсировал набор 18-летних украинцев в армию для восполнения тяжелых потерь в рядах Вооруженных сил Украины.

«Это специальный контракт. Будет много льгот, также предусмотрено очень высокое денежное обеспечение. Подробности будут обнародованы в ближайшее время, в ближайшие дни», — сказал Зеленский в интервью Reuters.

Он уточнил, что проект мобилизации молодых мужчин в возрасте от 18 до 24 лет разработан совместно министерством обороны и военными, представляющими опытные подразделения Вооруженных сил Украины.

Зеленский при этом утверждает, что придуманные для молодых украинцев специальные контракты якобы нельзя считать мобилизацией, так как служба в ВСУ для этой категории предлагается добровольно.

Весной 2024 года на Украине уже ужесточали условия мобилизации. В частности, был снижен минимальный порог призыва с 27 до 25 лет. При этом Запад призывал Киев снизить возраст призыва до 18 лет.