Илона Маска посадили в кресло президента США

Журнал Time посадил миллиардера Илона Маска в кресло президента США на своей февральской обложке. Номер выйдет 24 февраля.

Бизнесмен сидит за легендарным столом Резолют, за которым работают президенты в Овальном кабинете Белого дома. За его спиной — звездно-полосатый американский флаг и флаг президента Соединенных Штатов.

Февральская обложка журнала Time Фото: © Time

«Ни один гражданин, особенно тот, чье богатство и бизнес находятся под прямым контролем федеральных властей, не обладал такой властью над аппаратом правительства США», — отметило издание.

В материале указывается, что после прихода к власти Дональда Трампа бизнесмен возглавил Департамент эффективности правительства (DOGE) и в своей работе будет подотчетен только американскому президенту.