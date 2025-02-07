Внучке экс-мэра Самары предъявили обвинение в убийстве

Следователи предъявили обвинение внучке экс-мэра Самары Екатерине Бельской (Тарховой) в убийстве своих деда и бабушки — Виктора и Натальи Тарховых, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Дело против нее открыто по пункту «а» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России (убийство двух лиц). По версии следствия, Бельская совершила убийство на почве «неприязненных отношений».

Правоохранители считают, что женщина сначала убила родственников, а затем расчленила трупы, выбросив части в тела в мусорные баки по городу. В настоящее время ведется поиск останков на местной свалке.

Девушка готовилась к совершению преступления заранее, для чего приобрела строительную пилу, канистры с химикатами и пластиковые емкости, говорится в сообщении ведомства. Осмотр квартиры убитых показал, что помещение было обработано химическим раствором щелочи.

После убийства Бельская, которая не работала, продала имущество бабушки и дедушки, в том числе автомобили и коллекцию икон. Кроме того, она отправляла СМС с телефонов родственников, скрывая их смерть.