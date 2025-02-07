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Штат США отменил запрет на продажу российской водки

Источник:
Sibnet.ru
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Губернатор штата Нью-Гэмпшир Кристофер Сунуну перед уходом с поста отменил собственный указ, запрещавший продажу российской водки на территории штата.

Журналистам губернатор пояснил, что запрет был введен в 2022 года для привлечения внимания к конфликту между Россией и Украиной, уточнило издание The Boston Globe. Он касался нескольких брендов русской водки, которые традиционно продавались в США.

Представитель комиссии по контролю за оборотом спиртных напитков Нью-Гэмпшира отметил, что в настоящее время власти штата решают, что делать с оставшимися запасами российской водки на складах, не уточнив их объемы.

В феврале 2022 года губернаторы четырех американских штатов подписали указы или рекомендовали магазинам исключить из ассортимента русскую водку. Кроме Нью-Гэмпшира, соответствующие меры приняли в Юте, Пенсильвании и Огайо.

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olegsbeglov

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GammiPluh

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Tyryk Makto

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nicollaich

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