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«Спартак» купил самого дорогого футболиста в истории

Источник:
Sibnet.ru
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Нападающий сборной Тринидада и Тобаго Ливай Гарсия заключил контракт с московским «Спартаком», сообщила пресс-служба столичного клуба. Соглашение с 27-летним форвардом подписано до конца 2028 года.

Гарсия присоединился к команде на сборах в ОАЭ, он будет играть за «Спартак» под 11-м номером. «При росте 182 сантиметра Гарсию отличают классная прыгучесть и игра головой, высокая скорость, эффективный дриблинг и сильный удар», — говорится в сообщении.

Первым клубом за пределами родины стал нидерландский «АЗ Алкмар». Также он выступал за израильские «Ирони» и «Бейтар». Последним клубом нападающего стал греческий АЕК, за который он выступал с 2020 года.

В составе афинской команды Гарсия провел 160 матчей, в которых забил 56 мячей и сделал 27 результативных передач. В сборной Тринидада и Тобаго форвард отличился восемь раз в 43 матчах.

Согласно данным инсайдеров, игрок обошелся «Спартаку» в 20 миллионов евро, включая бонусы. На сайте Transfermarkt указана сумма 18,7 миллиона евро. Ранее самой дорогой покупкой «Спартака» был голландец Гус Тил, в 2019 году он перешел в состав клуба за 18 миллионов евро.

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