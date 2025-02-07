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Морского черта впервые засняли при дневном свете

Источник:
Sibnet.ru
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Биологи впервые засняли морского черта вблизи поверхности воды при дневном свете у берегов острова Тенерифе, видео опубликовала в соцсетях организация Condrik Tenerife.

«Возможно, это первая в мире зарегистрированная встреча живого взрослого морского черта (Melanocetus johnsonii) при дневном свете на поверхности», — говорится в сообщении ученых.

Ранее в подобных условиях наблюдали только личиночные стадии удильщика или мертвых взрослых особей. Исследователи не понимают, зачем морской черт поднялся на поверхность. Причиной могли стать подводные течения, хищники или болезнь.

Морской черт или черный удильщик Джонсона — хищная глубоководная рыба отряда удильщикообразных. В качестве приманки добычи рыба использует светлые фотофоры на голове. Приманку приводят к свечению специальные бактерии, живущие с рыбой в симбиозе.

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Жизнь #Звери #Видеоновости
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olegsbeglov

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GammiPluh

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Tyryk Makto

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nicollaich

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