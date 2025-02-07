Золотые резервы России установили рекорд

Стоимость золотых резервов России по итогам января превысила 200 миллиардов долларов, а его доля в резервах достигла 33,3%, соответствующие данные опубликовал Центробанк. Показатель стал максимальным с осени 1999 года.

В целом на утро 1 февраля международные резервы России выросли до 620,8 миллиарда долларов с 609,1 миллиарда на 1 января.

Вложения России в золото в январе после двух месяцев снижения вновь перешли к росту. За месяц они выросли на 5,5% — до 206,58 миллиарда долларов. Это стало вторым результатом в современной истории — больше было только в октябре прошлого года.

Доля золота в российских активах в результате увеличилась до 33,3% с 32,1% месяцем ранее. Это второй показатель с ноября 1999 года, когда удельный вес этого драгметалла составлял 34%.

Максимальная доля золота наблюдалась на 1 января 1993 года — на уровне 56,9%, а минимальная — в июне 2007 года, лишь 2,1%.