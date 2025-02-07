Мемы повысили успеваемость школьников

Сложная информация, представленная в виде мемов, запоминается школьниками намного лучше, чем стандартный текст из учебника, выяснили ученые Университета Атенео-де-Манила.

Исследователи провели эксперимент, в котором поучаствовали 243 ученика 11-го класса. Никто из испытуемых не изучал точные и естественные науки углубленно, отметили ученые в своей статье, опубликованной журналом Asian Journal of Biology Education.

Учителя для объяснения ряда сложных тем из курса биологии использовали мемы из интернета, иллюстрирующие материал. Они также предлагали подросткам создавать подобные изображения самостоятельно.

Затем ученые сравнили результаты тестов учеников из экспериментальной группы и тех, кто учился в контрольной группе. При проверке знаний по пройденным темам экспериментальная группа получила значительно более высокие оценки — в среднем 21,46 балла против 17,74.

Школьники, которым преподавали с помощью мемов, качественнее обобщали и анализировали информацию, реже называли биологию сложным предметом и выше оценивали свои способности к ней и естественным наукам в целом.

Исследователи полагают, что современным детям трудно фокусироваться на одной теме длительное время. Использование мемов в качестве ярких визуальных образов помогает удержать внимание подростков, что повысило качество образования.