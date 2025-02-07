НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Мемы повысили успеваемость школьников

Источник:
Sibnet.ru
260 0

Сложная информация, представленная в виде мемов, запоминается школьниками намного лучше, чем стандартный текст из учебника, выяснили ученые Университета Атенео-де-Манила.

Исследователи провели эксперимент, в котором поучаствовали 243 ученика 11-го класса. Никто из испытуемых не изучал точные и естественные науки углубленно, отметили ученые в своей статье, опубликованной журналом Asian Journal of Biology Education.

Учителя для объяснения ряда сложных тем из курса биологии использовали мемы из интернета, иллюстрирующие материал. Они также предлагали подросткам создавать подобные изображения самостоятельно.

Затем ученые сравнили результаты тестов учеников из экспериментальной группы и тех, кто учился в контрольной группе. При проверке знаний по пройденным темам экспериментальная группа получила значительно более высокие оценки — в среднем 21,46 балла против 17,74.

Школьники, которым преподавали с помощью мемов, качественнее обобщали и анализировали информацию, реже называли биологию сложным предметом и выше оценивали свои способности к ней и естественным наукам в целом.

Исследователи полагают, что современным детям трудно фокусироваться на одной теме длительное время. Использование мемов в качестве ярких визуальных образов помогает удержать внимание подростков, что повысило качество образования.

Еще по теме
Путин заявил о недовольстве высшим образованием в стране
Названы самые сложные для поступления вузы России
Госдума ужесточит наказания за травлю в школе
Как найти время для чтения книг
смотреть все
Жизнь #Образование #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Минообороны предложило признать годными к службе больных сифилисом
Бьянка Цензори появилась обнаженной на премии «Грэмми». ВИДЕО
«Инфляция для бедных» разогналась в России
Зеленский поддержал передачу США природных ресурсов Украины
Обсуждение (0)
Картина дня
Кремль подтвердил готовность к мирным переговорам
Банк России объяснил замену монет 5 и 10 рублей на банкноты
Россия разработала плазменный двигатель для межпланетных полетов
Комета C/2024 G3 эффектно попозировала астрономам. ФОТО
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

olegsbeglov

В.В. стыдно такое говорить, ведь он управляет уже 25 лет. И образование с медициной - важнейшие институты...

GammiPluh

Инет пестрит полными кадрами, напрягись старче... или ты ждешь на сибнете трупы и расчлененку?

Tyryk Makto

Министерство - оно, правильно пишется пригласило, а не пригласил. Учите русский язык, пишите правильно...

nicollaich

Пупочек не доверяет видосу.Отправить пупочка на передовую.Шоб увидел СВОИМИ глазами.