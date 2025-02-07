Комета C/2024 G3 эффектно попозировала астрономам. ФОТО

Европейская организация астрономических исследований в Южном полушарии представила подборку невероятных снимков кометы C/2024 G3 (ATLAS), сделанные с помощью телескопа в чилийской пустыне Атакама.

Комета C/2024 G3 (ATLAS) 13 января 2025 года достигла перигелия — точки орбиты, в которой небесное тело находится ближе всего к Солнцу. В тот момент комета находилась всего в 13 миллионов километров от нашей звезды.

Лучше всего небесная странница, которую открыли весной прошлого года, наблюдалась в утреннем небе из Южного полушария в течение января. На пике комета достигла отрицательной звездной величины — по своей яркости она была сопоставима с Венерой.

Астрономы считали, что комета может не пережить перигелий из-за температурного воздействия Солнца. Несмотря на опасения ученых, C/2024 G3 (ATLAS) благополучно пережила момент максимального сближения со звездой.