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Россия разработала плазменный двигатель для межпланетных полетов

Источник:
Sibnet.ru
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Плазменный двигатель для дальних космических перелетов разработали ученые Росатома. Лабораторный прототип ускорителя с повышенными параметрами тяги и удельного импульса уже построен, сообщила пресс-служба госкорпорации.

Средняя мощность такого двигателя, работающего в импульсно-периодическом режиме, достигает 300 кВт. Это позволяет разогнать космический аппарат в космическом пространстве до скоростей, недоступных химическим двигателям.

Сейчас полет на Марс на обычных двигателях может занимать почти год в одну сторону, что опасно для космонавтов из-за космического излучения и воздействия радиации. Использование плазменных двигателей может сократить миссию до двух месяцев.

Для испытаний прототипа плазменного ракетного двигателя уже монтируется масштабный экспериментальный стенд длиной около 14 метров. Он будет оснащен уникальными системами высокопроизводительной вакуумной откачки и отведения тепла, чтобы имитировать космос.

Тема: Человек и космос
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