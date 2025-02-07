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Кремль подтвердил готовность к мирным переговорам

Источник:
ТАСС
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Россия сохраняет готовность к мирным переговорам по поводу урегулирования конфликта на Украине, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«У России сохраняется готовность к переговорам. Неоднократно мы говорили на самых разных уровнях, прежде всего на уровне главы государства», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Он уточнил, что урегулирование конфликта возможно исключительно путем переговоров, однако признал отсутствие конкретных планов со стороны США и Украины по началу мирных переговоров.

Осенью 2022 году президент Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. В свою очередь, Москва считает Зеленского нелегитимным лидером на фоне отмены президентских выборов.

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