Почему в Китае так много людей

Перенаселенность Китая стала результатам сразу нескольких факторов — климатического, экономического и культурно-исторического. Ну и просто китайцы очень любят детей.

В Китае всегда было очень много людей. Во II веке нашей эры, во времена правления династии Хань там проживало около 60 миллионов человек. По подсчетам демографов, на тот момент это была четверть населения Земли. В иные эпохи доля китайцев вырастала до 37% от всего человечества.

Росту численности китайцев в зоне их исторического расселения (бассейны рек Янцзы и Хуанхэ) благоволил мягкий климат. Погодные условия благоприятствовали сельскому хозяйству, обеспечивая высокие урожаи. В совокупности с традиционной высокой для Китая культурой земледелия это позволяло прокормить большое количество людей.

Огромную роль в росте населения Китая сыграло конфуцианское мировоззрение. Один из главных постулатов этого учения гласит — «много детей — много богатства». Поэтому в традиционных китайских семьях было по 10-12 детей. И к ним никогда не относились как к обузе. Даже самый бедный китаец радовался новорожденному ребенку.

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Китай, несмотря на многочисленные войны и эпидемии, сохранял высокие темпы прироста населения. В 1953 году там проживало уже 583 миллионов человек. К 1982 году население Китая достигло 1 миллиарда человек. Была принята программа ограничения роста рождаемости — «одна семья, один ребенок».

Благодаря этой программе удалось снизить темпы роста населения. В 2016 году ограничения были смягчены: теперь семьям там разрешено иметь двух детей. По данным на 2023 год, в Китае живет 1,411 миллиарда человек.