OpenAI сделала доступным для всех поисковик ChatGPT

OpenAI открыла доступ к поисковой системе на базе искусственного интеллекта, которая не требует регистрации и доступна пользователям бесплатно, сообщила пресс-служба компании.

Впервые свою поисковую систему OpenAI запустила в октябре 2024 года, однако изначально она была доступна только платным пользователям. Затем компании открыла поисковик для всех зарегистрированных пользователей ChatGPT.

С новой функцией бесплатный чат-бот ChatGPT сможет искать информацию в интернете и предоставлять пользователю список актуальных источников, которые использовал для формирования ответа.

На прошлой неделе для ChatGPT стала доступна функция «глубокого исследования», которая позволяет проводить глубокий поиск в интернете и собирать информацию из множества источников.