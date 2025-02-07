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OpenAI сделала доступным для всех поисковик ChatGPT

Источник:
Sibnet.ru
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OpenAI открыла доступ к поисковой системе на базе искусственного интеллекта, которая не требует регистрации и доступна пользователям бесплатно, сообщила пресс-служба компании.

Впервые свою поисковую систему OpenAI запустила в октябре 2024 года, однако изначально она была доступна только платным пользователям. Затем компании открыла поисковик для всех зарегистрированных пользователей ChatGPT.

С новой функцией бесплатный чат-бот ChatGPT сможет искать информацию в интернете и предоставлять пользователю список актуальных источников, которые использовал для формирования ответа.

На прошлой неделе для ChatGPT стала доступна функция «глубокого исследования», которая позволяет проводить глубокий поиск в интернете и собирать информацию из множества источников.

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nicollaich

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