Нейросеть расшифровала рукописи Пушкина

Специалисты российской компании Smart Engines расшифровали зачеркнутые фрагменты черновых рукописей Александра Пушкина. Для этого они использовали собственную систему искусственного интеллекта «Да Винчи», сообщила пресс-служба компании.

Нейросеть в процессе обучения запомнила, какие движения пера в написанных словах характерны для почерка великого русского поэта, а затем восстановила утраченные места, пользуясь созданной моделью движений его руки.

Таким способом удалось идентифицировать несколько неопределяемых ранее слов из черновых рукописей Пушкина. Отмечается, что находки внесли существенный вклад в понимание творческого процесса поэта.

Расшифровка рукописи Пушкина Фото: © пресс-служба Smart Engines

«Предложенный метод снятия зачеркиваний при помощи ИИ может быть применен не только к рукописям Пушкина, но и к архивным записям других известных авторов, а также историческим документам», — отметил гендиректор Smart Engines Владимир Арлазаров.

Система «Да Винчи» широко используется для распознавания документов, в частности российских паспортов. Распознавание паспорта при помощи камеры смартфона с ее помощью требует всего 0,15 секунды.