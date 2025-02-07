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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Киев признался в желании развязать войну между Россией и США

Источник:
«Известия»
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Украина стремится спровоцировать вооруженный конфликт между США и Россией, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«Необязательно доводить до прямого боестолкновения Америки и России, ну нам бы безусловно было бы намного лучше, потому что это все-таки иного уровня война, но понимаем, что это слишком сложно», — приводят «Известия» слова Подоляка, сказанные им в интервью украинским СМИ.

Советник офиса Зеленского отметил, что вооруженный конфликт между США и Россией был бы выгоден Украине.

Отвечая на вопрос о возможности введения американских войск на Украину для возвращения «утраченных недр», Подоляк отметил, что теоретически возможно все, но «есть и рациональные соображения».

Ранее Зеленский потребовал от Запада ядерное оружие и ракеты для ударов по России. В ответ специальный посланник президента США по украинскому урегулированию Кит Келлог заявил, что шансы Киева получить ядерное оружие равны нулю.

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Оборона #Военная политика #Мир
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